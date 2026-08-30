تنظم جامعة القاهرة، يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026، برعاية وحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، احتفالية «يوم الوفاء» عن العام الجامعي 2025/2026، في إطار حرص الجامعة على تقدير أبنائها ورموزها وشركاء نجاحها، وتكريم نماذج العطاء والتميز والإنجاز، وترسيخ قيم الوفاء والعرفان لكل من أسهم في مسيرتها ودعم رسالتها.

وتقام احتفالية «يوم الوفاء» هذا العام في نسختها الثانية، بعد أن أطلقت جامعة القاهرة نسختها الأولى العام الماضي، لتؤسس من خلالها تقليدًا جامعيًا يجمع بين الوفاء لمن أعطوا، والتقدير لمن تميزوا، والاحتفاء بمن أسهموا في صناعة نجاحات الجامعة، بما يعزز الانتماء ويكرس ثقافة الاعتراف بالعطاء والإنجاز.

ويتضمن برنامج الاحتفالية عددًا من فقرات التكريم التي تشمل أسماء أبناء جامعة القاهرة الراحلين، والقيادات الجامعية والعاملين الذين انتهت مدة خدمتهم أو بلغوا سن المعاش، وأبناء الجامعة في مواقع المسئولية والريادة، وشركاء النجاح والداعمين للجامعة.

كما تشمل الاحتفالية تكريم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب أصحاب الإنجازات والتميز، والكليات والمؤسسات المتميزة، والفرق الطلابية وأصحاب الإنجازات الاستثنائية، إلى جانب أصحاب المبادرات والمشروعات المبتكرة ذات الأثر المجتمعي والمؤسسي المتميز.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن «يوم الوفاء» يعبر عن ثقافة جامعة القاهرة وقيمها الراسخة في حفظ العطاء وتقدير أصحابه، فالجامعة لا تحتفي فقط بما تحققه من إنجازات، وإنما تقدر كذلك كل من أسهم في صنع هذه الإنجازات، سواء من أبنائها أو شركائها وداعميها، إيمانًا بأن نجاح المؤسسة هو حصيلة جهود متراكمة وعمل جماعي تتكامل فيه الأدوار عبر الأجيال.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن تنظيم النسخة الثانية من الاحتفالية يأتي تأكيدًا لاستمرار هذا التقليد وترسيخه ضمن الحياة الجامعية، مشيرًا إلى أن الوفاء لمن أعطوا، والاحتفاء بمن تميزوا، وتقديم النماذج الملهمة للأجيال الجديدة، تمثل جميعها قيمًا أساسية تسعى الجامعة إلى تعزيزها بين أبنائها.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة وهي تواصل مسيرتها نحو المستقبل، تحافظ في الوقت نفسه على ذاكرتها وتاريخها وتقدر كل من ترك بصمة حقيقية في مسيرتها، ليكون «يوم الوفاء» ملتقى لأجيال الجامعة ورسالة بأن العطاء المخلص والإنجاز الحقيقي يظلان دائمًا محل تقدير.

وتؤكد جامعة القاهرة أن الاحتفالية تأتي في إطار توجهها نحو تعزيز ثقافة الانتماء والعمل الجماعي والتقدير المؤسسي للعطاء والتميز، وتحفيز أبنائها على مواصلة الإبداع والإنجاز، بما يدعم مكانة الجامعة وريادتها ودورها العلمي والتعليمي والمجتمعي.