حماس تحذر من خطورة استمرار تحويل سجون الاحتلال إلى ساحات مفتوحة للانتهاكات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، زنازين الأسيرات الفلسطينيات، وتحويل معاناتهن إلى مشهد استعراضي أمام الكاميرات، يجسد مستوى الفاشية والانحطاط السياسي والأخلاقي، ويكشف العقلية الإرهابية الانتقامية التي تحكم سلوك الاحتلال وقادته، وهو ما لا يمكن لشعبنا ومقاومته السكوت عنه.

وحذرت الحركة في بيان لها، اليوم الأحد، من خطورة استمرار تحويل سجون الاحتلال إلى ساحات مفتوحة للانتهاكات والإهانة والتهديد والتعذيب والقتل، واستغلال قادة الاحتلال معاناة الأسرى مادة دعائية انتخابية رخيصة، مشددة على أن هذه الجرائم تستدعي تحركا فاعلا على المستويات كافة لنصرة قضيتهم ووقف معاناتهم.

ونوهت أن «عجز المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية عن محاسبة الاحتلال وملاحقة قادته هو ما شجع على استمرار هذه الانتهاكات وتحويلها إلى ممارسة يومية»، قائلة إن «بيانات القلق والإدانة لا تكفي، ما دام الاحتلال يواصل جرائمه دون محاسبة أو عقاب رادع».

ودعت الفلسطينيين، والقوى الوطنية والإسلامية، والمؤسسات الحقوقية والإعلامية، وأحرار العالم، إلى رفع قضية الأسرى والأسيرات إلى أعلى المستويات، وفضح جرائم الاحتلال بحقهم، وملاحقة المسئولين عنها، وعدم السماح بالتطبيع مع معاناتهم أو تحويلها إلى واقع معتاد.

وفي وقت سابق، ظهر وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، في مقطع مصور داخل سجن الدامون، خلال اقتحامه القسم الذي تحتجز فيه الأسيرات الفلسطينيات.

وجاء ظهور بن غفير هذه المرة ضمن تقرير بثته القناة 14 العبرية من داخل سجن الدامون، ويظهر في الفيديو يتحدث مع الأسيرات ويعلّق على ظروف احتجازهن، متباهيًا بالسياسات التي يقول إنها أدت إلى تشديد ظروف معيشتهن داخل سجون الاحتلال.

ودخل الوزير إلى زنازين الأسيرات ووجّه إليهن أسئلة بشأن ظروف احتجازهن، وعندما اشتكت إحدى الأسيرات من قسوة المعاملة والأوضاع داخل السجن، لم يُبدِ بن غفير تعاطفًا مع شكواها، بل دافع عن تشديد ظروف الاحتجاز، مشددًا أنه لا ينبغي للأسيرات أن يعيشن ظروفًا مريحة داخل السجون، وفق تعبيره.

وتعيد هذه المشاهد إلى الواجهة الجدل بشأن سياسة بن غفير تجاه الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما بعدما تحولت زياراته إلى السجون إلى مناسبات يجري خلالها تصوير عمليات اقتحام أو استعراض إجراءات القمع ونشرها إعلاميًا.

ووثقت وسائل إعلام، في وقت سابق، اقتحامات بن غفير في سجون أخرى، في إطار سياسة تصعيدية يقول الفلسطينيون إنها تستهدف الأسرى بصورة ممنهجة.