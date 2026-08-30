وجه عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، انتقادات شديدة اللهجة إلى المسؤولين السابقين في لجنة الحكام.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات مع كريم رمزي عبر إذاعة «ميجا إف إم»: «لا أحد يلوث سمعته من أجل شخص أو نادٍ معين، وهذا بعيد عن ذمم الناس والدين وكل شيء».

وأضاف: «هناك حروب من أشخاص وإعلاميين للتشكيك في التحكيم، والأسبوع الأول من الدوري كان ممتازًا تحكيميًا، بينما حصل الأسبوع الثاني على 7.5 من 10 من الناحية التحكيمية».

وتابع: «استلمنا لجنة الحكام والأمور كانت كارثية، ونحاول البناء من أول وجديد، والأمور صعبة، ونريد الارتقاء بالتحكيم المصري، ونبدأ صفحة جديدة مع التحكيم والأندية».

وأكمل: «الناس تخاف من ربنا شوية، والتحكيم على مدار مواسم يتم هدمه، وهو الحلقة الأضعف وأصبح هشًا، والتحكيم يحتاج إلى تكاتف الجميع».

وواصل: «سيتم حساب الحكام بأثر رجعي، ولدي عتاب على أعضاء لجنة الحكام السابقين. ولو كان المسؤول أجنبيًا والأمور ليست جيدة، كان لابد من رحيله، فكيف كنت متواجدًا وراضيًا عن الأخطاء؟ وكل من هب ودب أصبح يهاجم الحكام، ولابد أن يكون هناك تدخل من اتحاد الكرة».