التعليم تبدأ الاستعداد لتسليم التغذية المدرسية علي مستوي الجمهورية

أرسلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بالشرقية خطاب ينص علي الضوابط التي يجب مراعاتها عند تقديم التغذية المدرسية للعام الدراسي 2019/2020.

جاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع المشروع الخدمى بشأن التغذية المدرسية بوزارة الزراعة لتوريد 250 مليون وجبة فطيرة بالعجوة، للعام الدراسى 2019 – 2020، وموافقة المجلس أيضا على طلب وزارة التربية والتعليم بتخفيض سعر التعاقد مع الشركة المنوطة بتوريد 170 مليون وجبة بسكويت، على أن تكون شاملة المنظومة الإلكترونية وبشرط الحصول على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتنفيذا لتعليمات بدء تسليم التغذية المدرسية.

وأوضح الخطاب أن يتم الاستلام يومياً والتوزيع على الحضور الفعلي "3 أيام أسبوعيا" بناءً على إحصائية غياب معتمدة من شئون الطلبة، بدون وجبات زائدة، ولا يتم حرمان أى تلميذ حاضر بالمدرسة نهائياً من الوجبة، وخاصة تلاميذ مدارس التربية الخاصة لأي سبب (عقوبة مدرسية-عدم دفع المصاريف).

وذكر الخطاب أن يتم توزيع البسكويت أيام(الأحد-الاثنين-الثلاثاء)من كل أسبوع علي أن يبدأ التوزيع اعتباراً من يوم الأحد 13 أكتوبر المقبل، وعلي كل مدرسة إرسال إذن حكومي وكشف توزيع ومحضر فحص ومحضر استهلاك عن كل أسبوع إلي قسم التغذية، يوم الأربعاء ،

وأشار الخطاب الي أن مدارس التعليم الابتدائي والتعليم المجتمعي باكو واحد بسكويت وزن 80جم بسعر 238 قرش، ومرحلة رياض الأطفال باكو واحد بسكويت وزن 50 جم بسعر 143 قرش، وستكون الشركة الموردة هي شركة بسكو مصر.

وأكد الخطاب علي ضرورة وجود سلال بلاستيكية لسلامة توزيع الوجبة قبل منتصف اليوم الدراسي على الفصول تحت إشراف لجنة التغذية، وأن يتم ابلاغ الجهات المختصة (شرطة المرافق-الإدارة الصحية-الوحدة المحلية) لمنع تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس ومنع إلقاء القمامة بجوار وحول أسوار المدارس، ويتم تغذية جميع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال "الرسمي" وتلاميذ التعليم الابتدائي والتربية الخاصة والمدارس الرياضية والتعليم المجتمعي بنسبة 100% كأولويات في التغذية.

وأوضح الخطاب أن تخضع الشركات والمصانع المنتجه لوجبات البسكويت لإقرار وتأهيل ومتابعة الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفق اشتراطات سلامة الغذاء، و ضرورة وجود عضو من (التموين-الصحة-التربية والتعليم) في اللجان الفنية الخاصة بالتغذية المدرسية، وعند وصول الوجبات الموردة من الشركات والمصانع المنتجة إلي المخازن التابعة لها بعد إقرار اللجنة الثلاثية بصلاحية مخازن المورد تقوم بمراجعة شهادة الصلاحية الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولا تسلم الدفعات الا بوجود أصل شهادة الصلاحية الواردة مع دفعات التوريد.

وذكر الخطاب أن يتم توقيع الغرامات كما ورد بنص المادة 48 لقانون المناقصات والمزايدات 182 لسنة 2018، مع ضرورة احتفظ الادارة بالمستندات الاتية (سجل الغرامات – صورة من خطوط السير مطابقة لتقارير الزيادة-صورة من الحسب- صورة من النشرات والتعليمات الواردة، علي أن تقع مسئولية أخذ نتائج العينات التي تؤخذ بمعرفة الجهات المسئولة عي المتعهد دون أدني مسئولية علي أعضاء لجنة التغذية ولا تحسب من الكمية الموردة.

وأوضح الخطاب أن تخضع جميع أصناف التغذية للفحص الظاهري بالمدارس، بموجب محضر فحص يومي، وعند وجود مظتهر لعلامات التلف يتم استبعاد المشكوك فيه، وذلك بموجب محضر اثبات حالة من قبل لجنة التغذية، وتوضع الكميات المستبعدة في مكان غير الاسنلام او التخزين او التوزيع، وتستبدل من المورد دون أدني اعتراض منه، ولا يحق لمندوب الصحة أو التموين أخذ عينات منها للتحاليل لكونها مستبعدة ويكتب عليها (وجباتت مستبعدة).