وزارة التعليم الأردنية تدعو لاستئناف الدراسة غدا وتلوح بتأمين معلمين بدلاء

وجهت وزارة التربية والتعليم الأردنية مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة بضرورة التأكيد على مدراء المدارس لدعوة أولياء أمور الطلبة لإرسال أبنائهم للمدارس اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء.

وشددت الوزارة، في كتاب صادر عن وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، على أن هذا التعميم الملزم يأتي امتثالا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية أمس والقاضي بوقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في دعوى مرفوعة من قبل أهالي طلبة.

ونبهت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأنه في حال امتناع أي مدير مدرسة عن الإعلان، أو امتناع أي معلم عن التدريس، فإنه سيتم تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية، والعمل على تأمين معلم بديل فورا على حساب التعليم الإضافي.

وكانت نقابة المعلمين أكدت أمس تمسكها بالإضراب، رغم الحكم القضائي ورغم قرار صادر عن الحكومة مطلع الأسبوع بزيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين.

ولفتت النقابة إلى أن مقدار العلاوة المطروح من جانب الحكومة أقل من 10% مما كان يدور النقاش حوله.

وبدأ المعلمون في الأردن في الثامن من سبتمبر الجاري إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ 50 بالمئة على الرواتب الأساسية.

وتؤكد الحكومة الأردنية أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء "تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية". وتشدد على أنه "لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى".