فقرة خاصة للتصويب على المرمى في تدريب الأهلي استعدادا للإنتاج

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية في بطولة الدوري العام.

بدأ المران بفقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، وخاض حراس الفريق شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين، ثم قاد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق فقرة مطولة ركز فيها على الجانب الخططي، وتنفيذ بعض الجمل الفنية.

وقاد ديفيد سيزا المدرب العام فقرة خاصة للتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.

كما خاض رمضان صبحي فقرة خاصة في نهاية المران للتصويب على المرمى.