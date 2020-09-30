أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية في أول استطلاع للرأي بعد أول مناظرة انتخابية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، أن 6 من كل 10 ناخبين أمريكيين شاهدوا المناظرة قالوا أن بايدن قدم أداء أفضل من ترامب.

وكشف الاستطلاع الذى أجري عبر الهاتف على عينة قوامها 568 ناخباً شاهدوا المناظرة بهامش خطأ يبلغ 6.3% أن نحو 65% من المشاركين في الاستطلاع قالوا أن إجابات بايدن كانت أكثر مصداقية وإقناع مقابل 29% لصالح ترامب.

كما وجد الاستطلاع أن 69% قالوا إن هجمات بايدن على ترامب كانت عادلة، في مقابل 32% رأوا ان الهجمات التي شنها ترامب على بايدن كانت في محلها.

وأظهرت النتاائج أن المشاركين في الاستطلاع يثقون إلى حد كبير في بايدن أكثر من ترامب في القضايا الرئيسية التي تم تناولها، بما في ذلك عدم المساواة العرقية (66% يثقون بايدن مقابل 29% لترامب)، الرعاية الصحية (66% لصالح بايدن مقابل 32% لترامب) ، وتفشي فيروس كورونا (64% لصالح بايدن مقابل 34% لترامب) وترشيحات المحكمة العليا (54% لبايدن مقابل 43% لترامب).

واشار الاستطلاع إلى أن 63% من مشاهدي المناظرة قالوا إن بايدن لديه خطط أفضل من ترامب فيما يتعلق بحل المشاكل التي تعاني منها الولايات المتحدة، مقابل 30% رأوا أن ترامب يستطيع فعل ذلك.

كما أعتقد 55% من المشاركين في الاستطلاع أن بايدن يستطيع أن يكون قائد أقوى للبلاد، مقابل 43% رأوا أن ترامب هو القائد الأقوى.

يشار إلي أنه خلال عدة مقابلات عقدت مع المشاركين في الاستطلاع قبل المناظرة، قال 56% إنهم يعتقدون أن بايدن سيكون أداؤه جيد، مقابل 43% اعتقدوا أن اداء ترامب سيكون أكثر إقناعا.

واشارت الشبكة الأمريكية إلى أن نتائج هذا الاستطلاع مشابهة لنتائج أول أستطلاع اجري بعد أول مناظرة جمعت بين ترامب والمرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون عام 2016، حيث اعتقد 62% من المشاركين في الاستطلاع آنذاك أن كلينتون ستنجح في المناظرة بينما رأى 27% أن ترامب هو الذي يستطيع تحقيق هذا النجاح.