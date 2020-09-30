تونس وواشنطن توقعان خارطة طريق لآفاق التعاون العسكري في مجال الدفاع

بحث وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي اليوم الأربعاء مع نظيره الأمريكي مارك إسبر-الذي يزور تونس حاليا- آفاق التعاون التونسي الأمريكي في المجال العسكري في ضوء التهديدات والتحديات الأمنية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الوزيرين وقعا بهذه بالمناسبة، وثيقة خارطة طريق لآفاق التعاون العسكري بين البلدين في مجال الدفاع، بالنسبة إلى العشرية القادمة التي تهدف إلى الرفع من جاهزية القوات المسلحة التونسية وتطوير قدراتها لمجابهة التهديدات والتحديات الأمنية.

وعبر عن أمله في أن يتعزّز هذا التعاون وتتوسع مجالاته في مناخ من الثقة المتبادلة، مؤكداً أهمية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال أمن الحدود وإسهامها في إنشاء منظومة المراقبة الإلكترونية بالحدود الجنوبية الشرقية والغربية لتونس وفي تطوير القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية عموما.

ومن جانبه، أكد إسبر التزام بلاده بالوقوف إلى جانب تونس والاستعداد الدائم لدعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية التونسية في مجالات أمن الحدود ومقاومة الإرهاب، والتكوين والتدريب وتكثيف التمارين المشتركة، إضافة إلى توفير المساعدة الفنية والتجهيزات والمعدات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية التي تشهدها المنطقة.