إيران تسجل 3582 إصابة و183 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3582 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و183 حالة وفاة جراء الإصابة به، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري -في تصريحها الصحفي اليومي- إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البلاد بلغ حتى ظُهر اليوم 457 ألفا و219 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بالمرض 26 ألفا و169 حالة وفاة، حسب ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 380 ألفا و956 شخصا حتى الآن.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية أن 4 ملايين و14 ألفا و821 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.

يذكر أن إيران تشهد مؤخرا تزايدا في أعداد إصابات ووفيات كوفيد-19، فيما قال عنه المسؤولون إنه الموجة الثالثة من فيروس كورونا في البلاد.