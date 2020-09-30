قال المنتج معتز ولي الدين، شقيق الفنان علاء ولي الدين، إن العمار الذي بين الله وأخيه، ووجهه الطفولي هما ما جعلا الراحل قريبًا من الناس، بحسب تعبيره.

وأضاف «ولي الدين» خلال حواره لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أن الراحل كان يختار أعماله الفنية بعناية، مشيرًا إلى أنه كان يقلد شخصية والدته في دور الأم بفيلم الناظر.

وذكر أن علاء ولي الدين كان يؤمن بأن نجاح العمل لا بد أن يكون جماعيًا، مشيرًا إلى أن محمد هنيدي كان الأقرب إلى قلبه، إضافة إلى أشرف عبد الباقي وعلاء مرسي وصلاح عبد الله وأحمد السقا.

وفي مثل هذا اليوم 28 سبتمبر عام 1963 ولد الفنان علاء ولى الدين الذى تحل اليوم الذكرى الـ 57 لميلاده، والذي رحل عن عالمنا في سن الـ 39 عاماً، وتحديدًا فى أول أيام عيد الأضحى من عام 2003.