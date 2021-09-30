محافظ مطروح يستقبل قوافل طبية من جامعتي الإسكندرية وطنطا

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعضاء القافلة الطبية لكلية طب جامعة الإسكندرية، والمقرر بدء أعمالها بقرية القصر، وذلك برئاسة الدكتور وائل نبيل نائب، رئيس جامعة إسكندرية عميد كلية الطب.



ورحب محافظ مطروح، بأطباء كلية الطب جامعة إسكندرية، لتنظيمها القافلة الطبية والتوعوية لأهالي قرية القصر، والتي تضم تخصصات نساء وتوليد، جلدية، باطنة، جراحة عامة، نفسية، وعصبية، وصدرية، مع الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط وقياس ابوزن، وكذلك توفير كل الأدوية اللازمة للمرضى.



وأكد محافظ مطروح، تقديم كل الدعم لتيسير أعمال القافلة والإعلان عنها لتحقيق الهدف الإنساني والطبي النبيل المرجو منها لأهالي منطقة القصر والتجمعات المحيطة

مع الدعوة إلى مزيد من الجهد، والتعاون في مجال تدريب وتنمية المهارات لدى أهالي المناطق الأكثر احتياجًا، واستمرار مسيرة العطاء تقديراً لأهالي مطروح، وتوفير حياة كريمة لهم مع ما يستحقونه بمزيد من الجهود الداعمة والتوسع في المشروعات والخدمات المجتمعية بالمناطق الأكثر احتياجاً.



كما وزع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شهادات تقدير من نادي روتاري للأطباء والجهات المشاركة في القافلة الطبية تقدير لاهتمام جامعة الإسكندرية بالمشاركة المجتمعية في خدمة المجتمعات المحلية وأهالي مطروح.



كما أهدى نادي روتاري مطروح، درعا للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرًا لجهوده في دعم منظومة الصحة، والجهود المجتمعية لخدمة أهالي مطروح.



واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عدد من الأساتذة والأطباء بالقافلة الطبية التي تنظمها اللجنة الطبية العليا و الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وجامعة طنطا والمقرر توجهها إلى مدينة سيوة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمطروح، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وذلك لعلاج المرضي غير القادرين في تخصصات ( العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية -- الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأورام - الاسنان - الأطراف الصناعية) على نفقة الدولة، وذلك بالتنسيق مع كلية الطب البشري، وكلية الصيدلة وكلية التمريض جامعة طنطا، حيث سيتم توقيع الكشف الطبي بمدرسة السلام الاعدادية يومى الخميس والجمعة، وسيتم توزيع جميع الادوية بالمجان مع إجراء جميع العمليات الجراحية بالمجان تحت إشراف الأساتذة المختصين بجامعة طنطا يوم الجمعة 1 أكتوبر بمستشفى سيوة المركزي.