إيران: اعتقال العشرات بينهم 9 أجانب شاركوا في احتجاجات عقب وفاة مهسا أميني

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الجمعة، اعتقال نحو 237 شخصا بينهم 9 أجانب على خلفية الاحتجاجات المستمرة على وفاة الفتاة مهسا أميني.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) اليوم، إن الأجانب من ألمانيا وبولندا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والسويد.

وأشار البيان إلى تحديد عناصر مرتبطة بوسائل إعلام أجنبية في طهران ومحافظات مختلفة من البلاد، تم القبض على بعضهم واستدعاء بعضهم الآخر، وتم عمل سجل لبعضهم، ليتم استدعائهم أو توقيفهم بعد الحصول على إذن من القضاء.

وأعلنت الوزارة الأمن في بيانها عن القاء القبض خلال الأيام الماضية على 49 شخصا من "عناصر زمرة المنافقين الإرهابية كانوا يقومون بنشر أخبار مزيفة تحرض مثيري الشغب على تنظيم الإرهاب والتدمير، والتواجد المباشر في مواقع الاضطرابات في الشوارع".

ولفت البيان إلى اعتقال 77 من عناصر "الجماعات الارهابية في كردستان، بينهم مرتزقة الجماعات التابعة للكيان الصهيوني وعدد من الكوادر رفيعة المستوى في هذه الجماعات".

وأشار البيان الى إلقاء القبض على 5 عناصر من "الجماعات التكفيرية الإرهابية بحوزتهم 36 كيلوجراماً من المتفجرات، الذين اغتنموا فرصة أعمال الشغب، للقيام بتفجير الأماكن الشعبية لتحميل الطرفين مسؤولية التفجيرات".

وأضاف البيان أنه تم القاء القبض على ثلاثة من قادة البهائيين وعضوين من فريقهم الإعلامي و92 شخصًا من المنتمين إلى نظام الشاه والملكيين السابقين خلال الأيام الأخيرة.

ومنذ نحو أسبوعين، تشهد إيران احتجاجات على وفاة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".