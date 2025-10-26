البرهان يؤكد حرص السودان على ترقية العلاقات مع تركيا

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الأحد، حرص بلاده على تنمية وترقية العلاقات مع تركيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع سفير تركيا لدى السودان فاتح يلدز، بمدينة بورتسودان (شمال شرق)، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة.

وقال البيان، إن البرهان، أكد حرص السودان على تنمية وترقية علاقاته مع تركيا.

وأشاد البرهان، بمستوى العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا.

ونقل البيان عن السفير التركي فاتح يلدز، قوله إن لقاءه مع البرهان، تطرق للحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وتحاصر "قوات الدعم السريع" الفاشر منذ 10 مايو 2024، فيما يسعى الجيش السوداني لكسر الحصار عن المدينة، التي تُعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

وشدّد يلدز، على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي من أجل فك الحصار عن الفاشر، وإنهاء معاناة السودانيين.

وتعاني آلاف الأسر في المدينة المحاصرة من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، في ظل انقطاع الإمدادات نتيجة للحصار ومنع قوات الدعم السريع، دخول المساعدات الإنسانية، ما يجعل حياة المدنيين، وخاصة الأطفال وكبار السن، تحت خطر المجاعة والأوبئة.

وأشاد يلدز، بالتسهيلات التي وجدتها بلاده في افتتاح الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) لمكاتبها بالسودان، وافتتاح بنك تركي (زراعات) في بورتسودان.

ومنذ تأسيسها في السودان عام 2006، نفّذت وكالة "تيكا" نحو 800 مشروع تنموي في مجالات متعددة، منها 9 مشاريع خلال العام الجاري لوحده، فيما يجري العمل على إنجاز 6 مشاريع أخرى، بحسب تصريح سابق لمنسق "تيكا" في السودان، غالب يلماز.

ومنذ بداية العام الجاري، بدأت "تيكا" بتنفيذ مشاريع تنموية للمزارعين ودعم للأيتام والمتضررين من الحرب. كما افتتح "بنك زراعات" فرعا له في أغسطس الماضي، في بورتسودان لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.