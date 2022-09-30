زيلينسكي: أوكرانيا تتقدم بطلب من أجل انضمام سريع إلى الناتو

قدمت أوكرانيا طلبا من أجل "انضمام سريع" إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعدما ضمت روسيا أربع مناطق منها.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق تليجرام: "بحكم الواقع، لقد بدأنا بالفعل طريقنا إلى الناتو. واليوم، تتقدم أوكرانيا لتجعله قانونيا". وبرر الدعوة لعملية انضمام سريع بأهمية أوكرانيا من أجل الدفاع عن المجتمع الغربي.



وذكر أن بلاده مستعدة للانضمام إلى الحلف. وأبدت أوكرانيا قدرتها على دمج الأسلحة الغربية خلال القتال ضد روسيا.



ورغم ذلك، فإن من الشروط المسبقة للانضمام إلى حلف الناتو ألا تكون الدولة المرشحة منخرطة في صراعات دولية أو نزاعات على الحدود.



وفي تلك الأثناء، استبعد زيلينسكي خوض مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال إن أوكرانيا مستعدة للحوار مع روسيا شريطة أن يكون لها رئيس آخر غير بوتين.



وأعلنت روسيا دمج أقاليم لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون في الاتحاد الروسي. ولم يتم الاعتراف دوليا بعملية الضم.