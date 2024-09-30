محافظ المنيا: مبادرة بداية سيكون أثرها الكبير على الطلاب والمعلمين

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولة تفقدية لعدد من مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمدينة المنيا، في إطار متابعة سير العملية التعليمية؛ تفعيلا لأنشطة وفاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتعزيز التنمية البشرية وفي مقدمتها تطوير قطاع التعليم في جميع مراحله.

وتفقد المحافظ، خلال جولته الميدانية، مدرسة صفي الدين أبو شناف الثانوية بنين، ومدرسة الثانوية بنات، ومدرسة أبناء الثورة الابتدائية، مؤكدا أن برامج مبادرة "بداية" تركز في جانبها التعليمي على تطوير العنصر البشري من طلبة ومعلمين، ومناهج وتوفير برامج تدريبية متقدمة، فضلا عن تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتطوير البنية التحتية للمدارس والسعي لبناء مدارس جديدة لحل مشكلة الكثافة، واستيعاب المزيد من الأنشطة والبرامج التربوية والثقافية والرياضية لأبنائنا الطلاب.

وحرص المحافظ، على تفقد أبنية المدارس والاطمئنان على الفصول والمقاعد ووسائل الإيضاح ومنافذ التهوية، إلى جانب أعمال النظافة، ودورات المياه.

وشدد على عدم السماح للباعة الجائلين بالتواجد فى محيط المدارس، وإزالة كافة الإشغالات، موجها بضرورة المتابعة الدورية لجميع المنشآت التعليمية للتأكد من الحفاظ على أعمال التطوير التي تمت بها، والالتزام بجداول الصيانة الدورية ورفع كفاءة المباني، والتأكد من الالتزام بالعدد المقرر للطلاب في كل فصل وعدم وجود أي عجز في أعداد المدرسين بمختلف التخصصات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعال.

وخلال زيارته للمدارس الثانوية، وجه اللواء كدواني، بتكريم الطلبة المتفوقين ممن التحقوا بالمرحلة الثانوية بعد حصولهم على مجموع 280 أو 279.5 درجة، مشيرا إلى أن أهمية تقدير التفوق والتميز، وتكريم المتفوقين والناجحين يعطي دفعة قوية لبذل المزيد من العمل للوصول إلى الأهداف المرجوة.

ورافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور علي عبدالسلام مدير مديرية التربية والتعليم، ومحمد سليمان مدير إدارة المنيا التعليمية، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا.