السعودية: دعم مالي شهري للفلسطينيين لمعالجة الوضع الإنساني في غزة

اعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاحد تقديم دعم مالي شهري للفلسطينيين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.

‏وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأحد أن المملكة تقدم هذا الدعم - الذي لم تكشف عنه - استمراراً للعناية بالشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصاً من قيادة المملكة على تقديم كافة أشكال المساعدات والدعم لدولة فلسطين وشعبها ، بهدف تخفيف آثار المعاناة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة لكافة القوانين والأعراف الدولية، ومنها القانون الدولي الإنساني.

واضافت " المملكة تجدد التأكيد على الجهود الحثيثة التي يبذلها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق"، مؤكدةً "حرصهما على إيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يمكّن الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

‏وتابعت واس "وتؤكد المملكة بأنها تولي جل اهتمامها للقضية الفلسطينية والتي تعد قضيتها المركزية وذات الأولوية لها، حيث بذلت منذ بداية الأزمة كل الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة القائمة في قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني الحرج، وتمكنت المملكة من توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه هذه الأزمة عبر ترأسها اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لدعم الأشقاء في فلسطين، ومواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه، والتي اثمرت عن اعتراف عددٍ من الدول الصديقة بدولة فلسطين، وطالبت بأن يتم قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة".

‏ "ويأتي هذا الدعم استمرارا لما قدمته المملكة خلال السنوات الماضية من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق بمبلغ تجاوز 3ر5مليار دولار للمساهمة في دعم الأشقاء في فلسطين، بحسب "واس".