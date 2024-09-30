هيتسلشبرجر: أستون فيلا يستطيع الفوز على بايرن ميونخ

قال اللاعب المعتزل توماس هيتسلشبرجر، إن فريقه السابق أستون فيلا، قادر على الفوز أمام بايرن ميونخ، عندما يلتقي الفريقان في إنجلترا بدوري أبطال أوروبا، بعد غد الأربعاء.

وفاز أستون فيلا على بايرن ميونخ في نهائي كأس الأندية الأبطال عام 1982، لكن الفريق الإنجليزي لم يشارك في البطولة منذ أن تحولت إلى مسماها ونظامها الجديد.

واستهل أستون فيلا، مشواره الأوروبي بالفوز 3-0 على يونج بويز في سويسرا، بينما اكتسح بايرن، ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 9-2.

وقال هيتسلشبرجر لمجلة كيكر: "نقاط ضعف الفريقين تظهر أكثر على مستوى خط الدفاع، لكن كلاهما يملكان قدرات هجومية رائعة، وقد تكون مباراة مفتوحة هجوميا، وأتوقع فوز أستون فيلا بنتيجة 3-2".

ويضم أستون فيلا بين صفوفه، إيمليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 2022، وكذلك المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز بديل هاري كين في منتخب إنجلترا.

وأثبت أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، أنه يملك خبرات معقولة في المسابقات الأوروبية، حيث سبق له الفوز على بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022 عندما كان مدربا لفياريال.

وأضاف هيتسلشبيرجر، الذي ارتدى قميص أستون فيلا من 2001 إلى 2005 قبل الفوز بالدوري الألماني مع شتوتجارت والفوز ببرونزية كأس العالم 2006 مع منتخب ألمانيا "إيمري تميمة حظ أستون فيلا، لكن تبقى مخاطرة كبيرة عندما تمنح مدربا، الكثير من الحرية".