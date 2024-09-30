أحزاب يمينية متطرفة من دول أوروبية عديدة تهنئ الحزب اليميني النمساوي

هنأت أحزاب يمينية متطرفة في أوروبا حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا، بالفوز في انتخابات البرلمان النمساوي التي جرت اليوم الأحد.

وبعد نشر التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات النمساوية، كتبت اليس فايدل التي تشارك في زعامة حزب "البديل من أجل ألمانيا" على منصة إكس:"تهانئي القلبية إلى (زعيم حزب الحرية) هربرت كيكل وإلى حزب الحرية".

وبدوره، قدم خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية الهولندي اليميني الراديكالي "التهانئ القلبية لحزب الحرية". وأعرب عن سروره في منشور آخر لصعود الأحزاب اليمينية في أوروبا، وقال " ملايين الأوروبيين يتوقون إلى الهوية والسيادة والحرية ووقف المزيد من الهجرة غير الشرعية واللجوء".

تجدر الإشارة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى حصول حزب الحرية اليميني على 9ر28% من الأصوات ليتصدر قائمة أقوى الأحزاب في البلاد لأول مرة في انتخابات برلمانية في النمسا، وجاء في المركز الثاني حزب الشعب النمساوي المحافظ الذي ينتمي إليه المستشار النمساوي بحصوله على 3ر26% كما أوضحت البيانات التي تم جمعها بتكليف من الإذاعة النمساوية.

وفي ذات السياق، رحب أيضًا رئيس حزب التجمع الوطني اليميني القومي في فرنسا، جوردان بارديلا، بفوز حزب الحرية النمساوي في الانتخابات. وكتب على منصة إكس "من دواعي فخرنا الكبير أن نجلس في البرلمان الأوروبي بجانب حلفائنا من حزب الحرية النمساوي الذين حققوا اليوم فوزًا كبيرًا في الانتخابات البرلمانية في النمسا".

وأكدت أيضًا زميلته في الحزب الفرنسي اليميني المتطرف، مارين لوبان أن الحكومة التي سيشكلها حزب الحرية النمساوي ستجعل "السيادة والازدهار والهوية الوطنية" من أولوياتها. وقالت لوبان:" بعد الانتخابات في إيطاليا وهولندا وفرنسا، يؤكد هذا الصعود، الذي سيجلب معه الدفاع عن المصالح الوطنية والحفاظ على الهوية وإحياء السيادة، انتصار الشعوب في كل مكان".