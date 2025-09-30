خضر ألمانيا يتهمون ميرتس بالتقاعس عن دعم خطة السلام في غزة

اتهم حزب الخضر الألماني مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس، بالتعامل ببطء زائد عن الحد مع التطورات المحيطة بخطة السلام في الشرق الأوسط التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين.

وقالت فرانتسيسكا برانتنر المشاركة في رئاسة الحزب، منتقدة المستشار الألماني الذي يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي إن "فريدريش ميرتس ليس لديه منذ أسابيع خطة بشأن التعامل مع الحرب في غزة – فقد اكتفى بعدم التحرك ومنع بلورة موقف أوروبي".

ورأت أن على المستشار الألماني أن يتحرك الآن على أبعد تقدير حيث يبدو وكأن نافذة قد فُتحت لإنهاء الحرب وإيجاد أفق سياسي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق على خطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، تتضمن أيضا الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المتبقين. وبدورها، أعلنت حركة حماس الإسلامية الفلسطينية أنها تسلمت المقترح عبر وسطاء وستقوم بدراسته.

وقالت الرئيسة المشاركة لحزب الخضر إن الخطة، رغم أنها لا تزال غير دقيقة في بعض جوانبها، تمثل أخيرا "بارقة أمل لسكان غزة اليائسين وللرهائن الذين ما زالوا محتجزين"، مشيرة إلى أن هذه الخطة يمكن أن تكون بداية عملية سلام ضرورية بشكل عاجل، هدفها قيام دولتين مستقلتين – إسرائيل وفلسطين.

وأكدت أن ميرتس يجب أن يعمل الآن من أجل توفير "دعم أوروبي واضح للعملية السياسية".

وشددت برانتنر على أنه يجب من ناحية ممارسة الضغط على حركة حماس وداعميها، مطالبة بألا يكون لها أي دور في قطاع غزة بعد الآن، كما شددت على أنه يجب من ناحية أخرى الإبقاء على الضغط على نتنياهو لتنفيذ الخطة.