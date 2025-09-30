مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع رغم ضغوط الطاقة

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على ارتفاع، رغم الضغوط التي تعرضت لها من تراجع أسهم الطاقة، في وقت يقيم فيه المستثمرون التداعيات المحتملة للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة على الأسواق المالية.

وسجل المؤشر الأوروبي ستوكس 600 مكاسب بنسبة 0.5 بالمئة، منهيا تعاملات الربع الحالي والشهر الثالث على التوالي بارتفاع، في أفضل أداء له منذ مايو الماضي. كما صعد مؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن إلى مستوى قياسي خلال جلسة اليوم.

وعززت مكاسب السوق قطاعات الإعلام التي ارتفعت أسهمها بنسبة 1.2 بالمئة، وقطاع التجزئة بنسبة 1.1 بالمئة، فيما قدم القطاع الصناعي وقطاع الرعاية الصحية أكبر دعم لمؤشر ستوكس 600. في المقابل، تراجعت أسهم النفط والغاز بنسبة 1.6 بالمئة، مسجلة أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حيث هبط سهم "توتال إنرجي" الفرنسية وسهم "بي بي" البريطانية بأكثر من 1 بالمئة لكل منهما.

كما شملت التراجعات قطاع السيارات وقطع الغيار بانخفاض 0.4 بالمئة، وقطاع السفر والترفيه الذي تراجع بنسبة 0.3 بالمئة.