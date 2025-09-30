أهالي عزبة شحاتة يستقبلون محافظ كفر الشيخ بالزغاريد خلال افتتاح مدرسة شحاتة للتعليم الأساسي



استقبل أهالي عزبة شحاتة التابعة لمركز الحامول، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بالزغاريد والترحيب الحافل خلال افتتاح مدرسة شحاتة للتعليم الأساسي الجديدة، المُقامة على مساحة 2100 متر وبتكلفة 8 ملايين و412 ألف جنيه، معبرين عن سعادتهم بهذا المشروع الذي أنهى سنوات معاناة مع بُعد المدارس وكثافة الفصول، مؤكدين وفاء الدولة بوعدها في توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائهم.

وأعرب الأهالي عن تقديرهم للمحافظ علاء عبدالمعطي، مثمنين متابعته الميدانية وحرصه على تلبية احتياجات المواطنين، حيث قدموا له شهادة تقدير بكلمات شكر وامتنان لجهوده المبذولة في تحسين الخدمات وتطوير القرية.

واستمع المحافظ إلى مطالب الأهالي واحتياجاتهم الخدمية اليومية، مشددًا على أن "المواطن هو أساس التنمية، وخدمته هدفنا الأول"، كما تفقد فصول المدرسة الجديدة وغرف الأنشطة، وناقش الطلاب والمعلمين حول سير العملية التعليمية، مطمئنًا على انتظام الدراسة، ومؤكدًا دعم المناهج والأنشطة التي تنمي شخصية التلميذ وتُعزز قيم الانتماء والابتكار.

وكلف المحافظ باستمرار إتاحة جميع قنوات التواصل مع المواطنين لاستقبال شكاواهم وطلباتهم، وبحثها وإيجاد الحلول الفورية لها، مشددًا على أهمية الاستماع لاحتياجاتهم والتواصل المباشر معهم لحل مشكلاتهم ميدانيًا بجدية، لافتًا إلى الجهود المستمرة لتحسين الخدمات في كافة المجالات بالمحافظة، مع تخصيص خطي طوارئ 114 و0473220792 لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة.