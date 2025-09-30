قال مسئولو مواجهة الكوارث في إندونيسيا، إن فرق الإنقاذ تسابق الزمن للعثور على 38 شخصا يُخشى أنهم محاصرون تحت أنقاض مدرسة داخلية إسلامية انهارت في منطقة جاوة الشرقية في أثناء أداء صلاة العصر، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص.‭‭‭‬‬

وأكد محمد سيافي رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، مقتل ثلاثة أشخاص ونجاة 99 آخرين من انهيار مدرسة الخوزيني الداخلية أمس الاثنين في سيدوارجو، وهي بلدة تبعد حوالي 780 كيلومترا شرقي جاكرتا، وفق وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم وكالة التخفيف من آثار الكوارث عبدول موهاري، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إنَّ المبنى غير المستقر انهار خلال البناء وتسبب هذا الحادث المفاجئ في سقوط مواد البناء على عشرات الطلاب والعمال.

وذكر سيافي أن فرق الإنقاذ تستخدم جرافة ورافعة لإزالة الأنقاض.

وصرح نانانج سيجيت مسئول البحث والإنقاذ المحلي، بأنّ 38 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن السلطات لن تستخدم معدات ثقيلة خوفا من انهيار هيكل المبنى المتبقي.

وقال عبدول إن نحو 80 من المصابين نقلوا إلى المستشفى.

وقالت وكالة التخفيف من آثار الكوارث، إن أساسات المبنى لم تتحمل وزن البناء في الطابق الرابع.

ونقلت وكالة أنتارا للأنباء عن عبد السلام مجيب ناظر مدرسة الخوزيني قوله إن أعمال البناء انتهت قبل الصلاة، لكن الأساسات لم تتحمل هذه الأعمال.