ناشطون في مؤتمر حزب العمال البريطاني يطالبون بمنع ارتكاب إبادة في غزة

تلقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صفعة خلال مؤتمر حزب العمال بعدما طالب ناشطون الحكومة بمنع "ارتكاب إبادة جماعية في غزة".

وقدم اتحاد نقابة العمال "يونيزون" يوم الاثنين مشروع قرار طارئ دعا أيضا قيادة حزب العمال في وستمنستر إلى "حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة" وفرض "عقوبات شاملة"، بما في ذلك حظر كامل على تصدير السلاح إلى إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وصوت الناشطون في ليفربول لصالح القرار برفع الأيدي، وتمت الموافقة عليه.

وقال نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي إن "النظام القائم على القواعد" الذي يؤمن به يقتضي أن تكون المحاكم هي من يبت فيما إذا كانت إبادة جماعية قد ارتكبت، لا السياسيون.

وخلال طرح القرار، قالت الأمينة العامة لاتحاد "يونيزون"، كريستينا ماكانيا: "هذا إبادة جماعية. لكن إذا انتظرنا تأكيد ذلك من محكمة فسيكون الأوان قد فات، لأنه يحدث بالفعل ونحن جالسون هنا".