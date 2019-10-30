حديقة حيوان في بولندا تسعى لإنقاذ نمور محتجزة على الحدود

تسابق حديقة حيوان في مدينة بوزنان البولندية الزمن لحماية تسعة نمور، تقطعت بهم السبل على الحدود بين بولندا وبيلاروس منذ مطلع الأسبوع، ووفقا لما ذكرته مسؤولة بالحديقة اليوم الأربعاء.

وتم نقل النمور من إيطاليا إلى روسيا، لكن تم إيقافها على الحدود بين بولندت وبيلاروس يوم السبت الماضي بسبب عدم وجود الوثائق البيطرية اللازمة.

ونفق بالفعل أحد من النمور بسبب إصابته بالتهاب في الجهاز الهضمي، ربما نجم عن أنه كان يتم إطعام الحيوانات الدجاج فقط خلال عملية النقل، طبقا لما ذكرته مالجورزاتا شوديلا، المتحدثة باسم حديقة حيوان "بوزنان" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأضافت شوديلا أن الحيوانات التسعة الباقية في "حالة كارثية"، وأن عددا منهم سافر لأيام وهم داخل أقفاص خشبية مغلقة، ودون ثقوب للتهوية.

وتقدم مسؤولو الحديقة ببلاغ ضد صاحب النمور بسبب القسوة في التعامل مع الحيوانات، وسيحقق فيها مكتب المدعي العام.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المقرر استخدام النمور في سيرك.