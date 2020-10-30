النمسا: من المرجح إعلان الإغلاق العام غدا

تعقد الحكومة النمساوية، غدا السبت، عدة اجتماعات رفيعة المستوى لبحث التطورات المؤسفة لانتشار جائحة كورونا، ومن المرجح أن تنتهي بإعلان الإغلاق العام في المساء.



وقالت مصادر إعلامية في فيينا، اليوم الجمعة إن الاجتماعات تبدأ بمشاورات بين الرئيس ألكسندر فان دير بيلين والمستشار سيباستيان كورتس، يليها مشاورات بين الحكومة ومحافظي الولايات التسع عبر الفيديو كونفرنس.



وأشارت المصادر إلى أن مساء الغد سوف يشهد مشاورات بين الحكومة والأحزاب خاصة مع باميلا راندي فاجنر رئيس الحزب الاشتراكي وبيتي ريسينجر رئيسة حزب نيوس (وهما من مؤيدي الإغلاق العاجل).



ولفتت المصادر الى أن الحزمة الجديدة من الإجراءات يجب أن تحصل على موافقة البرلمان .



وأوضحت المصادر أن الإغلاق على الأرجح سوف يطبق من الاثنين المقبل بالتزامن مع الإغلاق في ألمانيا ويستمر شهرا.