أمريكا والأمم المتحدة تأملان أن تؤدي مفاوضات الترسيم بين اسرائيل ولبنان إلى حل

أعلنت السفارة الأمريكية في بيان اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يأملان أن تفضي المفاوضات غير المباشرة القائمة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية إلى حلّ.

وقال بيان السفارة الأمريكية "تأمل الولايات المتحدة ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن تفضي هذه المفاوضات إلى الحل الذي طال انتظاره. وقد أعرب الطرفان عن التزامهما متابعة المفاوضات الشهر المقبل".

وأضاف البيان "بناء على التقدم المحرز خلال اجتماع 14 تشرين أول/أكتوبر الحالي، اجتمع ممثلون عن الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية يومي 28 و29 منه بوساطة من الولايات المتحدة وباستضافة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش".

وكانت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قد انطلقت في الرابع عشر من تشرين أول/ اكتوبر الحالي بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ورعاية الأمم المتحدة، فيما انطلقت الجولة الثانية أمس الأول الأربعاء، وانطلقت الجولة الثالثة أمس الخميس.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في بداية تشرين أول/ أكتوبر الحالي عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل . وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حوالي 860 كيلومتر مربع .