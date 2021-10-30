 مظاهرات في روما خلال قمة العشرين بسبب فقدان الوظائف والتغير المناخي - بوابة الشروق
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مظاهرات في روما خلال قمة العشرين بسبب فقدان الوظائف والتغير المناخي

أ ش أ
نشر في: السبت 30 أكتوبر 2021 - 5:27 م | آخر تحديث: السبت 30 أكتوبر 2021 - 5:27 م

تجمع مئات الأشخاص في شوارع العاصمة الإيطالية روما، منتهزين فرصة اجتماع قادة دول العالم خلال قمة مجموعة دول العشرين الحالية المنعقدة هناك، للإعراب عن احتجاجاتهم بشأن عدة قضايا تتعلق بفقدان الوظائف والتغير المناخي وغيرها.

وبثت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية، اليوم السبت، لقطات حية تظهر المحتجين وهم يشعلون "شعلات مضيئة" خلال مسيرة نظموها في روما، لافتة إلى أن من بين المشاركين فيها، عمال مصانع خسروا وظائفهم بسبب "العولمة" وانتقال الوظائف إلى الخارج، ونشطاء مدافعين عن المناخ، إلى جانب شيوعيين ونقابيين.

وقالت الشرطة إنهم يتوقعون انضمام من 5 آلاف إلى 10 آلاف شخص إلى المسيرة.

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