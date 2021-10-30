قالت الفنانة جومانا مراد، إنّ قصة حب بريئة جمعتها بشخص وهي في الصف السادس الابتدائي، واستمرت عدة سنوات.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يُقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة"، مساء الجمعة، أنّ هذا الشخص تقدم لها عدة مرات وتم رفضه، لكنّها فوجئت بأنّه تزوج صديقتها.

في شأن آخر، أشارت جومانا إلى أنّ مشهد وفاة أعز صديقة لها كان الأصعب بالنسبة لها، وأكّدت أنّ الحادث أثَّر فيها كثيرًا.

وأوضحت أنّ صديقتها استشهدت في عملية إرهابية، وكان ذلك في جمعة، وكانت بحكم عملها مُدرِّسة، في طريقها لإجراء بعض الأنشطة للأطفال.

وأشارت إلى أنّ العناصر الإرهابية كانت مختبئة داخل المدرسة، وأطلقوا عليها الرصاص ما أسفر عن استشهادها.