تحديد مدة غياب فتوح عن الزمالك

أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك، حاجة اللاعب إلى مدة تصل إلى شهر ، من أجل التعافي من الإصابة التي خضع لها.

وكان فتوح قد أصيب خلال الشوط الأول من مباراة السوبر المصري ليتم استبداله ويشارك سيد عبدالله "نيمار" بدلاً منه.

وأظهرت الفحوصات تعرض فتوح لإصابة على مستوى كاحل القدم تحتاج للعلاج والتأهيل لفترة تصل إلى شهر، حيث سيعول الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على البدائل المتاحة لتعويض غياب اللاعب خلال تلك الفترة.

ويعد فتوح من الركائز الأساسية في الزمالك ضمن تشكيل الفريق الذي يعتمد عليه فيريرا في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مشاركته المنتظمة أيضا مع منتخب مصر.