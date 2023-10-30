محافظ بني سويف يتابع توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بشركة تجارة الجملة بإهناسيا

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز ومدينة إهناسيا تفقد خلالها، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "هايبر اهناسيا" للاطمئنان على توافر كل السلع وانتظام حركة البيع والشراء، ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة ومواجهة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري.

ورافق المحافظ، خلال الزيارة "المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، وناصر سيف رئيس المدينة، د. علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية، ومسئول المعارض والأسواق بالمحافظة بعض التنفيذيين المعنيين".

واطمأن محافظ بنى سويف، من مسئولي التموين عن توافر الإمدادات من السلع، وانتظام حركة البيع، خاصة بعض السلع الأساسية التي تشهد إقبالًا على تداولها، متأكدا منهم على توافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد أهمية تضافر الجهود الرسمية والأهلية في هذا الجانب، مكلفا مسئولي التموين ورؤساء الوحدات المحلية والوحدة الاقتصادية والجهات ذات الصلة بمراقبة الأسواق والتأكد من صلاحية وجودة السلع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية

وحرص محافظ بنى سويف، على تبادل الحديث مع بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم، واطمأن منهم على توافر السلع وأسعارها، مشيرًا إلى أهمية التجاوب والتعاون من قبل المواطنين في مساعدة أجهزة الدولة لمواجهة أية محاولات احتكار السلع على سواء على الأرقام المتاحة بالمحافظة والتموين وجهاز حماية المستهلك.

ونوه بتكليفات القيادة السياسية للحكومة وأجهزة الدولة، باستمرار الجهود والتنسيق الدائم، للحفاظ على استقرار وتوافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة في الأسعار تحقيقًا للصالح العام.

فيما تضمنت الزيارة تفقد المحافظ لأحد منافذ البيع المتنقلة (سيارات نصف نقل محملة بالسلع) ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث تضم سلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، وتشمل (سكر، زيت، جبن، مكرونة، أرز، سمن وغيرها من السلع الغذائية).