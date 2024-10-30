النائب أحمد السجيني: رصف الشوارع الداخلية ببلاط الإنترلوك يحافظ على المكون الدولاري

كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل اجتماع اللجنة؛ لمناقشة إمكانية رصف الشوارع ببلاط الإنترلوك بدلا من رصفها بالمواد التقليدية «الأسفلت».

وقال «للسجيني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إنه يتم العمل ببلاط الإنترلوك في العمران القديم بمواصفات محددة تشترط عدم اتساع مساحة الشارع من ناحية العرض.

وأضاف أنه من المهم استبدال رصف الشوارع الداخلية ببلاط الإنترلوك كبديل عن الأسفلت ما يساهم في الحفاظ على المكون الدولاري الذي يخصص لاستيراد البوتامين اللازم لعملية الرصف.

وأوضح أن أغلب الشوارع الداخلية تصل مساحتها إلى 8 أمتار، لكن في حالة مساحة 10 أمتار تزيد تكلفة الإنترلوك.

وتابع: «هناك بعض أنواع التربة التي تحتاج إلى طبقات إضافية قبل وضع الانترلوك، وعلى الرغم من ذلك فإن الإنترلوك أوفر من تكلفه الرصف بالأسفلت».

وأشار إلى أن بلاط الإنترلوك يساهم في تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف بالأسفلت، كما أنه يتميز بسهولة فكه وتركيبه، وسيوفر فرص عمل كثيرة للشباب.

وأوضح السجيني، أن تكلفة رصف الطرق بالأسفلت تصل إلى 800 جنيه للمتر في الطبقة الواحدة، ويتخطى الـ1000 جنيه للطبقتين، مقابل 400 جنيه في تكلفة متر الإنترلوك، معقبًا: مسألة الخيار بين الإنترلوك والأسفلت تحسم نفسها ليس فقط من معدل الوفر، إنما الفاعلية في الطرق الداخلية.