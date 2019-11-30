محافظ بورسعيد يشهد ختام فعاليات برنامج تنمية مهارات العاملين بالمحافظة

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أن الدولة المصرية تشهد مرحلة جديدة لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 ، موضحا أنه لابد أن يتم تطوير العنصر البشري ليتواكب مع متطلبات التنمية التي تشهدها البلاد حاليا.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ، اليوم السبت، ختام فعاليات برنامج تنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري ببورسعيد، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية والمجلس الوطني للتدريب والتعليم والمجموعة العربية للدراسات.

وأشار المحافظ إلى تولي الشباب في الإدارات المختلفة لعدد من المناصب القيادية بالمحافظة في إطار الرؤية السياسية الجديدة والتي تؤكد على أهمية تمكين ومشاركة الشباب في مختلف مشروعات التنمية التي تشهدها البلاد..لافتا إلى أن البرنامج يهدف لصقل مهارات الجهاز الإداري والتدريب العملي للعاملين بمختلف القطاعات.

وكرم المحافظ - في ختام اللقاء - نماذج من الجهاز الإداري لتفانيها وإخلاصها في العمل، موجها الشكر لجميع الحضور .. ومتمنيا تحقيق مزيد من الإنجازات والتطور في مجال العمل والإدارة.