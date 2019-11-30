الديمقراطيون يستعدون لإصدار تقرير يزعم طلب ترامب تدخلا أجنبيا في انتخابات 2020

تستعد لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي لإصدار تقرير قاطع يزعم أن الرئيس دونالد ترامب قد انخرط في جهد استمر أشهرا من أجل طلب تدخل أجنبي في انتخابات الرئاسة عام 2020 وعرقلة تحقيق للكونجرس، حسبما ذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج.

وفي رسالة إلى ترامب اليوم الجمعة، استعرض رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر نتائج أسابيع من الإدلاء بشهادات وجلسات استماع، قائلا إن التقرير القادم سوف يصف "جهدا طلب فيه الرئيس ترامب مجددا تدخلا أجنبيا في انتخاباتنا من أجل فوائد سياسية وشخصية له على حساب مصلحتنا الوطنية".

وكتب نادلر إن التقرير سيذكر أيضا "حملة غير مسبوقة للعرقلة في محاولة لمنع اللجان من الحصول على الأدلة والشهادات".

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة القضائية الأربعاء المقبل أولى جلسات الاستماع العلنية لها في تحقيق بالتقصير تمهيدا للعزل. وحدد نادلر الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد المقبل موعدا نهائيا للرئيس للإعلان عما إذا كان سيشارك هو أو محاميه في الجلسات.

ووفقا لبلومبرج، من المتوقع أن يحصل نادلر على تقرير لجنة الاستخبارات بما في ذلك توصيات لبنود محتملة من التقصير قبل ذلك الحين.

وتم البدء فى تحقيق حول اتهام ترامب بالتقصير فى سبتمبر تمهيدا لعزله، حيث زعم الديمقراطيون أن الرئيس انتهك سلطة مكتبه بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.

ويتعلق الأمر كذلك بما إذا كان ترامب قد علق مساعدة عسكرية لأوكرانيا في إطار حملة ضغوطه. في حين ينفي ترامب ارتكابه أي مخالفات.