أريزونا الأمريكية تصدق رسميا على فوز بايدن بأصوات الولاية

صدقت ولاية أريزونا رسميا، اليوم الاثنين، على نتائج أصوات الولاية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت بداية نوفمبر الجاري، بفوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأصوات الولاية في المجمع الانتخابي وعددها 11 صوتا.

وقالت وزير خارجية الولاية كايتي هوبز، وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن "عملية الانتخابات كانت الأكثر تأمينا في التاريخ الحديث، "على الرغم من المزاعم التي لا أساس لها من الصحة".

وأشارت الشبكة إلى أن هوبز صدقت على النتائج اليوم بحضور حاكم الولاية دوج دوسي والمدعي العام مارك برنوفيتش جنبًا إلى جنب مع رئيس المحكمة العليا في أريزونا روبرت بروتينيل، وفقًا لما يقتضيه قانون الولاية.