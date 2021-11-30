أعلنت قيادة الجبهة الداخلية لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رصد 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ويشتبه في أنها من سلالة "أوميكرون".



وقالت رئيسة صحة خدمات الجمهور في وزارة الصحة شارون إلروعي برايس، في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية، إنّ تعقب "الشاباك" للهواتف المحمولة للمصابين بفيروس أوميكرون ومن خالطهم هو آلية هامة لرصد حاملي المتحور الجديد.



وأضافت أنّه بواسطة جهاز الأمن العام تم رصد أربعين حالة مخالطة إضافية، مؤكدة أنه إذا ما تجاوز عدد المصابين بـ"أوميكرون" عتبة معينة وأصبح هناك تفش جماعي للفيروس فلن تكون حينها حاجة لاستخدام آلية الشاباك الإلكترونية.



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد دعت في وقت سابق، لاتخاذ إجراءات منطقية؛ لاحتواء تفشي متحور كورونا الجديد «أوميكرون».



وتستعد مجموعة الدول الـ7 الصناعية لعقد مؤتمر لمتابعة تطورات انتشار متحور أوميكرون بينما يطالب سياسيون حول العالم بنبذ أسلوب الطمأنة حيال المتحور.



من جانبه صرح رئيس شركة صناعة الأدوية «مودرنا»، ستيفان بانسل، اليوم الثلاثاء، بأن جميع اللقاحات الحالية غير قادرة على ردع متحور أوميكرون، منوهًا إلى أن تصنيع لقاح لردع المتحور الجديد يتطلب أشهر.