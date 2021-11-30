 السعودية تدين وتستنكر اقتحام الرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي في الخليل - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 6:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

السعودية تدين وتستنكر اقتحام الرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي في الخليل

رويترز
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 6:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 6:31 ص

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لاقتحام الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن "الحكومة تدين وتستنكر ما أقدم عليه رئيس الكيان الإسرائيلي من انتهاك صارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، في خطوة عدائية واستفزازية لمشاعر المسلمين حول العالم".

وأضافت أن الحكومة "تناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الممارسات المستمرة لحكومة الاحتلال ومسؤوليها تجاه المقدسات الإسلامية (في فلسطين)، وتحذر من خطورة تداعيات تلك الممارسات".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك