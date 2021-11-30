النرويج تعيد فرض ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة لمواجهة متحور أوميكرون

أعادت النرويج، اليوم الثلاثاء، فرض ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز» الأنباء.

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جاهر ستوير، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على النرويجيين ارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام وغيرها من الأماكن المزدحمة؛ على خلفية زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت حكومة الأقلية من يسار الوسط، أمس الاثنين، أنها ستسعى للحد من أي انتشار محتمل لمتحور «أوميكرون» الجديد، بما في ذلك زيادة مدة عزل الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وحث «ستوير» البلديات على تسريع حملتها لإعطاء جرعات معززة من لقاح كورونا لجميع البالغين، قائلًا: «التطعيم هو مفتاح استراتيجيتنا للتعامل مع فيروس كورونا، ويمكننا تجنب الإغلاق».