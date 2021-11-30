قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض للمجال الطبي إنه تم اكتشاف وجود 226 حالة إصابة لمتحور أوميكرون الفيروسي في 20 دولة ولم يتأكد بعد وجود إصابات في الولايات المتحدة.

وأضاف فاوتشي ، خلال إيجاز للصحفيين بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء، لمجموعة عمل كوفيدـ19، أن التغيرات التي تطرأ على هذا المتحور تجعله أشد اختلافا عن متحورات أخرى ، مؤكدا أنه مغاير لمتحور دلتا رغم ظهور بعض تلك التغيرات في كليهما.

وكان ستيفان بانسيل المدير التنفيذي لشركة موديرنا قد حذر أمس الإثنين من أن أوميكرون قد انتشر بالفعل في أنحاء الكوكب.

وأشار إلى أنه كانت هناك رحلات جوية يوم الجمعة الماضي وصلت إلى العاصمة الهولندية أمستردام قادمة من جنوب إفريقيا تضمنت 624 راكبا ثبت إصابة 61 منهم بفيروس كورونا و14 مصابا بمتحور أوميكرون حسب السلطات الهولندية.

كما أعلن مسؤولو الصحة في البرتغال أمس أن 13 عضوا وموظفا بفريق المحترفين لكرة القدم في البلاد أصيبوا بأوميكرون بعد عودة أحد اللاعبين من رحلة إلى جنوب إفريقيا.