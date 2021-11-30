الأحزاب الوطنية والمستقلون يكتسحون الانتخابات المحلية في الجزائر

اكتسحت الأحزاب الوطنية والمستقلون الانتخابات المحلية التي جرت في الجزائر السبت الماضي، بينما شهدت الأحزاب الإسلامية تراجعا مقارنة بالانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو الماضي.

وأعلن محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي مساء يوم الثلاثاء، عن النتائج الأولية لنسبة المشاركة والأحزاب المشاركة.

وكشف شرفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بلغت 36.58% أي ما يعادل 7 ملايين و514 ألفا و422 ألف ناخب، فيما قدرت بـ34.67% بما يعني 6 ملايين و902 ألف و222 ناخبا في الانتخابات الولائية.

وتحصل حزب جبهة التحرير الوطني الأقدم في البلاد على 5978 مقعدا في الانتخابات البلدية، حيث كانت له الأغلبية المطلقة في 124 بلدية من مجموع 1541، فيما كانت له الأغلبية النسبية في 554 أخرى، بينما حصل على 471 مقعدا في الانتخابات الولائية.

وحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 4584 مقعدا في الانتخابات البلدية (الأغلبية المطلقة في 58 بلدية والأغلبية النسبية في 331)، مقابل 366 مقعدا في الانتخابات الولائية.

وحازت القوائم المستقلة على 4430 مقعدا في الانتخابات البلدية (الأغلبية المطلقة في91 بلدية والأغلبية النسبية في 334)، و443 مقعدا في الانتخابات الولائية.

وفاز حزب المستقبل بـ3262 مقعدا في الانتخابات البلدية و304 في الولائية، فيما كان نصيب حركة البناء الوطني 1848 مقعدا و230 مقعدا على الترتيب.

وسجلت حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإسلامية تراجعا واضحا بعدما احتل المركز الثالث في الانتخابات التشريعية، حيث لم تحصل سوى على 1820 مقعدا في الانتخابات البلدية مع تمكنه من الأغلبية المطلقة في 10 بلديات، والنسبية في 101 أخرى (المركز السادس)، و239 مقعدا في الانتخابات الولائية (المركز الخامس).