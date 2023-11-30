ناشد المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، سرعة إمداد مستشفيات شمال القطاع ومدينة غزة بالوقود والمستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربي»، صباح الخميس، إن مدينة غزة وشمال القطاع لم يشهدا منذ إغلاق إسرائيل المعابر في اليوم الأول للحرب، إلا بعض المساعدات عبارة عن مناقصات سابقة من منظمة «يونيسيف» والجمعية الدولية للصليب الأحمر.

وأشار إلى أن مستشفيات شمال القطاع منذ بداية الهدنة وحتى اللحظة، لم تشهد دخول سوى ناقلة واحدة تقل أسرة طبية ذهبت إلى المستشفى الإندونيسي، مُعتقدًا بأن تلك الناقلة «دخلت بالخطأ».

وأضاف: «نحتاج إلى الدواء المنقذ للحياة بصورة ضرورية، كما نحتاج الوقود في تلك المرحلة حتى تعمل المستشفيات، نحن نبحث عن كل لتر سولار كأننا نبحث عن إبرة في كومة قش».

ولفت إلى أن الأطقم تبحث عن الوقود لدى المواطنين، وتحاول العثور على بقايا الوقود داخل المولدات والمؤسسات التي تعرضت للقصف الإسرائيلي.

وأكمل: «عندما نجد لترات من السولار نزفها زفًا ونحاوطها بالسيارات كأننا نزف عروسًا.. الاحتلال أرجع غزة 50 عامًا إلى الخلف، والقطاع محتل الآن بأسوأ فئة في التاريخ، حتى أصعب من التتار والهكسوس والمغول»، وفقًا لتعبيره.