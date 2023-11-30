 ميدو: معتمد جمال يتعرض لحملة ممنهجة مدفوعة الأجر - بوابة الشروق
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ميدو: معتمد جمال يتعرض لحملة ممنهجة مدفوعة الأجر

محمود عيسى
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 6:35 ص | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 6:35 ص

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، بفوز الزمالك على مودرن فيوتشر بنتيجة 2-0 باللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء على ستاد السلام، ضمن الأسبوع السابع من بطولة الدوري الممتاز.

وقال ميدو خلال برنامجه على (ريمونتادا):" الزمالك حقق فوز مهم للغاية على فريق كبير بحجم فيوتشر، وعاد لمكانه الطبيعي في جدول ترتيب فرق الدوري بعد أن كانت بدايته متعثرة مع انطلاقة الموسم الجاري".

أضاف:" توقيت فوز الزمالك على فيوتشر مهم جدًا لفرض مزيد من الاستقرار والرد على الحملات مدفوعة الأجر التي يتعرض لها معتمد جمال المدير الفني للفريق".

أكمل:" هناك حملة ممنهجة بعيدا عن جماهير الزمالك يقودها بعض الأشخاص والوكلاء للهجوم على معتمد جمال والجهاز الفني للزمالك".

تابع:" فوز الزمالك على فيوتشر كان أقوى رد من معتمد جمال على كل مهاجميه بخروجه للمباراة الثانية بشباك نظيفة بعد مباراة الفريق أمام أبو سليم الليبي بكأس الكونفدرالية".

أتم:" الحملات مدفوعة الأجر أصبحت واضحة وصريحة على منصات السوشيال ميديا من أشخاص مرضى لا تتمنى الخير للغير وهذا لا يمت بأي صلة للرياضة وكرة القدم أو حتى الإنسانية".


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