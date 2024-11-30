المعارضة السورية توسّع سيطرتها بحلب ومقاتلات روسية تقصف أحياء بالمدينة

أكدت المعارضة السورية المسلحة، أنها وسّعت نطاق سيطرتها على عدد من أحياء مدينة حلب، وذلك في اليوم الرابع من معركة "ردع العدوان"، في حين شنت طائرات حربية روسية غارات على أحياء المدينة للمرة الأولى منذ عام 2016.

وكانت فصائل المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت خلال 48 ساعة من السيطرة على مناطق وسط حلب وأخرى في ريف إدلب شمال غرب سوريا، في هجوم هو الأول من نوعه منذ 5 سنوات، فيما أغلقت السلطات السورية مطار حلب وألغت جميع الرحلات.

• مواجهات مع أطراف عدة

وقالت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية، التابعة للمعارضة السورية إنها تخوض مواجهات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، اللذين تسيطر عليهما ما يُعرف بـ"وحدات حماية الشعب الكردية"، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.

وأكدت أيضا أنها "تخوض مواجهات مع قوات الجيش والمجموعات العسكرية المدعومة من إيران في مدينة عندان شمال حلب".

وتأتي هذه التطورات في مدينة حلب بعد أن أعلنت المعارضة سيطرتها على نحو 15 حيا في المدينة، بما فيها القصر البلدي، ومجلس المحافظة، وساحة سعد الله الجابري، وقلعة حلب وجامعها الأموي، ومركز البحوث العلمية، والكليتان العسكرية والمدفعية، ومبنى الأمن العسكري، ومواقع عسكرية أخرى.

وذكرت أن سيطرتها تشمل معظم أحياء حلب الغربية وعددا كبيرا من أحيائها الجنوبية والشرقية والوسطى، وذلك في رابع أيام معركة ردع العدوان التي أطلقتها المعارضة السورية المسلحة، ردا على ما قالت إنها اعتداءات متصاعدة وحشود للنظام لمهاجمة معاقلها.

وبالإضافة إلى سيطرتها على جزء كبير من مدينة حلب، قالت المعارضة إن مجموع ما سيطرت عليه من قرى في ريفي حلب الغربي والجنوبي بلغ 70 بلدة وقرية وموقعا عسكريا.

ومساء أمس، فرضت المعارضة حظر تجوّل في المدينة حتى صباح اليوم، "حفاظا على سلامة المدنيين"، مؤكدة أنه سيتم خلال ساعات تأمين مدينة حلب عسكريا وأمنيا ليُعلن بعدها تحرير المدينة كاملا.

• السيطرة على قرى وبلدات بإدلب

وفي سياق متصل، أعلنت "القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية" التابعة للمعارضة عن سيطرتها على 23 قرية وبلدة في ريف إدلب الشرقي، بعد اشتباكات مع الجيش السوري والمجموعات العسكرية المتحالفة معه، وأنها بصدد توسيع سيطرتها في المنطقة.

وبثت فيديو يظهر سيطرتها على مدينة سراقب بريف إدلب، حيث يتقاطع طريق حلب دمشق الدولي وطريق اللاذقية حلب الدولي، المعروف اختصارا بـ"إم 5″ و"إم 4″.

وأظهرت صورٌ احتفالات الأهالي في مدينة إدلب بسيطرة قوات المعارضة السورية على مدينة حلب وأجزاء واسعة من ريفها.

هذا وقد بث ناشطون وحسابات مؤيدة للمعارضة السورية مشاهد لتواجد مقاتلي المعارضة السورية في مطار أبو الظهور العسكري شرق إدلب شمال غربي سوريا.

• قصف سوري وروسي لحلب

في المقابل، قالت وزارة الدفاع السورية، إن قواتها استعادت السيطرة على نقاط خسرتها في وقت سابق، مضيفة أنها تواصل التصدي لهجوم من جانب ما وصفتها بالمجموعات الإرهابية وكبدتها خسائر كبيرة.

وأفاد مراسل الجزيرة، بأن مقاتلات الجيش السوري قصفت حي حلب الجديدة بمدينة حلب.

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها الجوية قضت على 200 مسلح في محافظتي حلب وإدلب خلال يوم واحد.