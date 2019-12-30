بومبيو يزور أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وقبرص في 2020

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين أنه سيقوم بزيارة لأوكرانيا وعدد من الدول الأخرى في العام الجديد للقاء نظرائه.

وأوضح بومبيو -عبر منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية -على موقعها الإلكتروني-: "أشعر بالحماس للسفر إلى أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وقبرص في العام الجديد للقاء نظرائي وتأكيد أولويات الولايات المتحدة في جميع أنحاء أوروبا وجنوب آسيا الوسطى".

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن زيارة بومبيو المُقررة لأوكرانيا تأتي بعد أن صادقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي -التي يقودها الديمقراطيون- على المادتين اللتين تم تحديدهما لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الشهر الجاري، بتهم إساءة استخدام سلطته وعرقلة عمل الكونجرس الأمريكي، وهي التهم الناجمة عن جهوده للضغط على أوكرانيا من أجل فتح باب التحقيقات مع منافسه السياسي المُحتمل في سباق الانتخابات الرئاسية 2020 جو بايدن.