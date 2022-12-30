عمرو دياب يطرح «سينجل» ويتصدر تريند تويتر في أقل من ساعة

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تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الإجتماعي تويتر عقب طرحه أحدث أغانيه "سينجل".

"سينجل" من كلمات بهاء الدين محمد ، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، تسجيل اندرو داود وشيري شكري وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب قد طرح أمس أغنية "ماتيجي نفك" من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

يذكر أن عمرو دياب تصدر قائمة الفنانين الأفضل والأعلى مشاهدة على تطبيق أنغامي في عام 2022.

وأبرز الحساب الرسمي لجائزة "ورلد ميوزك أورد" العالمية تربع الهضبة عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة "أنغامي"، مشيرا إلى أن عمرو دياب الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ 16.1 مليون متابع كما أنه النجم العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على "أنغامي" مع اقتراب نهاية عام 2022.

وبهذا يواصل عمرو دياب تحقيق نجاحات كبيرة عبر أنغامي فهو أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر المنصة منذ إطلاقها.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.