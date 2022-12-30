 بزيادة 114 مليونا.. هيئة الأوقاف تحقق أرباحا بأكثر من مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي - بوابة الشروق
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بزيادة 114 مليونا.. هيئة الأوقاف تحقق أرباحا بأكثر من مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي

أحمد كساب
نشر في: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 12:12 م | آخر تحديث: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 12:12 م
حققت هيئة الأوقاف المصرية قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي 2022 - 2023، نحو مليار وأربعة عشر مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 114 مليون جنيه.

وذكرت وزارة الأوقاف في بيان اليوم، أن ذلك بنسبة زيادة تقدر بنحو 12.7% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021 - 2022، وبزيادة تقدر بنحو (213) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 26.5% عن العام قبل الماضي 2020 - 2021.

وذكرت أن إيرادات الهيئة تجاوزت عن الفترة من 1/ 1/ 2022 حتى 30/ 12/ 2022م مبلغ 2 مليار و140 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو (222 ) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 11% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة تقدر بنحو (456) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 26.5% عن نفس الفترة من العام قبل الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام ودعم ومتابعة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لشؤون الوقف وحسن استثماره وحرصه على استيداء وتحصيل جميع حقوق الوقف بالقيمة السوقية العادلة وإنفاق عوائده في مصارفها الشرعية.

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