مبادرة استيراد السيارات: 560 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين بالخارج

أعلن علي جلال المتحدث باسم مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، عن وصول القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين بالخارج منذ إعادة فتح المبادرة في 28 أكتوبر الماضي إلى 560 مليون دولار.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «اليوم» عبر شاشة «DMC» مساء الجمعة، إن المبادرة أصدرت أوامر دفع بإجمالي 1.4 مليار دولار.

ولفت إلى تجاوز عدد المستفيدين على المنظومة الإلكترونية حوالي 189 ألف مواطن قياسا بـ 185 ألفا بالمرحلة الأولى، منوها إلى إفراج الجمارك عن 18 ألف سيارة حتى الآن.

وأشار إلى تقديم المبادرة العديد من التسهيلات للمصريين بالخارج لتيسير عمليات الاستيراد على غرار إضافة الخدمة الدولية للخط الساخن لمصلحة الجمارك بهدف التواصل مع المواطنين بالخارج، إلى جانب إدراج المخلِّصين على التطبيق.

ونوه بأن مقابل خدمة التخليص الجمركي لا يتجاوز 3 آلاف جنيه، لافتا إلى إقبال المواطنين على التسجيل بتطبيق المبادرة للاستفادة من إمكانية تصدير السيارة خلال مدة الـ 5 سنوات.