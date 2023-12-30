شولتس يبدي تفاؤله حيال قدرة ألمانيا على التغلب على تحديات الفترة الحالية

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تفاؤله حيال قدرة ألمانيا على التغلب على تحديات الفترة الحالية.

جاء ذلك في نص خطاب شولتس بمناسبة رأس السنة والذي تم نشره بشكل مسبق اليوم السبت.

وقال شولتس: "نستطيع تدبير أمورنا أيضا مع الرياح المعاكسة، لكن هذا لا يقلل من حجم تحديات عصرنا الحالي".

ورأى أن ما يساند البلاد هو إدراك أن هناك حاجة إلى كل فرد، هناك حاجة إلى كبيرة الباحثين بنفس قدر الحاجة إلى ممرضة كبار السن، هناك حاجة إلى الشرطية بنفس قدر الحاجة إلى عامل توصيل الطرود، هناك حاجة إلى المتقاعدة على المعاش بنفس قدر الحاجة إلى المتدرب الشاب "إذا أوضحنا لأنفسنا هذا الأمر وإذا تعاملنا مع بعضنا البعض بهذا الاحترام، فلن نكون في حاجة إلى الخوف من المستقبل".

في الوقت نفسه، أعرب شولتس عن تفهمه لقلق المواطنين، وقال: "لم تكد جائحة كورونا تقترب من نهايتها، حتى بدأت روسيا في شن حرب لا هوادة فيها في وسط أوروبا". وتابع شولتس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بعد فترة وجيزة على هذا بغلق صنبور الغاز، ثم حدث "الهجوم الإرهابي الوحشي" من جانب حركة حماس على إسرائيل في الخريف وقال: "لقد أصبح عالمنا أكثر اضطرابا وقسوة. إنه يتغير بسرعة مذهلة".

ورأى شولتس أن على ألمانيا أن تتغير لهذا السبب، وقال إن هذا الأمر "يثير أيضا حالة من عدم الرضا لدى البعض، وأنا أراعي هذا، وفي الوقت نفسه، أعرف أننا في ألمانيا سنجتاز هذا".

وأعلن شولتس اعتزامه الاستثمار بقوة في المستقبل، وقال: "لأن من يتنقل بالقطار حاليا أو يقف في ازدحام مروري أمام جسر متهالك، سيلاحظ أن بلادنا تعرضت للاستنزاف على مدار فترة طويلة للغاية. لهذا سنستثمر الآن في طرق منظمة وسكك حديدية أفضل".

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن كل هذه الأمور لم تعد سهلة في ضوء الحكم الشامل الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية منتصف نوفمبر الماضي، وقال: "لن نتمكن من تنفيذ كل المشاريع التي كنا نخطط لها".

كانت المحكمة الدستورية الاتحادية قضت في منتصف نوفمبر الماضي ببطلان إعادة تخصيص 60 مليار يورو في ميزانية 2021 حيث كانت تمت الموافقة على اقتراض هذه الأمول لاستخدامها بالأساس لمكافحة كورونا، وأرادت برلين استخدامها لاحقا في حماية المناخ وتحديث الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، قرر قضاة المحكمة بعدم جواز احتفاظ الدولة بقروض طوارئ لسنوات لاحقة.