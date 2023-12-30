استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، ثلاث طائرات تخمل مساعدات إنسانية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، في تصريحات صحفية، إن الطائرات حملت ما يقدر بحوالي 39.5 طن من المواد الإغاثية.

وأضاف أن الطائرة الأولى من الأردن بحمولة 12 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، والثانية من الإمارات وحملت على متنها 6 أطنان، وخاصة بالمستشفى الميداني الإماراتي بغزة، والثالثة من قطر وحملت على متنها 21.5 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي 357 طائرة حملت على متنها نحو 10.5 آلف طن من المساعدات المتنوعة.