نائب الرئيس التركي: إعادة الهيكلة في سوريا ستؤدي لتطوير علاقة تجارية جديدة بين أنقرة ودمشق

أكد جودت يلماز نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، أن إعادة الهيكلة في سوريا وخلق البيئة المناسبة ستؤدي إلى عودة السوريين وتطوير علاقة تجارية جديدة بين أنقرة ودمشق.



وأوضح يلماز في فعالية اقتصادية بولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، أن تركيا ترحب بالتطورات الحاصلة في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وأضاف أن تحسن الأوضاع في سوريا سينعكس إيجابا على منطقة جنوب شرق الأناضول التركية تجاريا واقتصاديا.

وتابع نائب الرئيس التركي قائلا: "إذا انتعش جيراننا فسوف نستفيد من ذلك نحن أيضا، إذا كان لدى جيراننا مشاكل فسوف تنعكس هذه المشاكل علينا أيضا".

ولفت يلماز إلى أن "هذه المنطقة التي استهلكت الصراعات العرقية والطائفية والأيديولوجية طاقتها منذ سنوات طويلة، تحتاج إلى تحقيق السلام والاستقرار والطمأنينة".

وأكد أن تركيا مستعدة لتقاسم خبراتها والمساهمة بقدر ما تستطيع في تنمية وتطوير سوريا.

وصرح جودت يلماز بأن استقرار سوريا وازدهارها من شأنه أن يجلب الرخاء والاستقرار ليس لشعبها فحسب بل للمنطقة بأسرها، مردفا بالقول: "لذلك، أود أن أقول إنني أعتبر سوريا مهمة للغاية".