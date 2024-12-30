أقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن الفريق لم يقدم أداء جيدا في مباراة إنبي التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري، اليوم الإثنين.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم في ستاد المقاولون العرب "من الوارد أن تؤدي بشكل جيد، وتخسر في بعض المباريات، واليوم كنا الأفضل في الملعب، وإنبي أضاع ركلة جزاء كادت أن تمنحه الفوز".

وأضاف المدرب السويسري "لم نؤد بالشكل المتفق عليه مع اللاعبين، لكن اللعب ضد فريق متكتل بعشرة لاعبين أمام منطقة جزائه يكون أمرا صعبا في كرة القدم".

وأشار "كان علينا أن نخلق الفرص ولم نفعل ذلك بالمعدل الكافي، كما لم نستغل الأطراف، واللاعبون لم يلتزموا بالتعليمات، لذا كانت المباراة بهذا المستوى".

وتعادل الأهلي للمرة الثالثة في أول ست جولات ببطولة الدوري مقابل 3 انتصارات ليجمع 12 نقطة في المركز الثالث.